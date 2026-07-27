Familiares de Cristina Yamileth exigen agilizar su búsqueda tras casi una semana desaparecida

Ciudad Juárez, Chihuahua.— A casi una semana de la desaparición de Cristina Yamileth Carrillo Macías, de 14 años de edad, familiares y allegados se manifestaron para exigir a las autoridades que refuercen y agilicen las acciones de búsqueda para dar con su paradero.

La adolescente fue vista por última vez el 21 de julio en la colonia Manuel Valdés, desde donde se perdió todo contacto con ella. Desde entonces, sus seres queridos aseguran que no han tenido información sobre su ubicación.

Como parte de las acciones para visibilizar el caso, familiares realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, donde solicitaron que las investigaciones y los trabajos de localización se mantengan como una prioridad.

Los manifestantes señalaron que las primeras horas y días son fundamentales en la búsqueda de una persona desaparecida, por lo que pidieron intensificar las labores de rastreo debido a la condición de vulnerabilidad de la menor.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Cristina Yamileth tiene como seña particular un lunar en la mejilla izquierda. El día de su desaparición vestía un vestido largo negro, tenis blancos con detalles en negro y llevaba consigo un peluche del personaje Stitch.

Además, familiares han difundido imágenes captadas en el sector donde reside con la esperanza de que la ciudadanía pueda reconocerla y aportar información que contribuya a localizarla.

Finalmente, hicieron un llamado a la población para que, en caso de contar con cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a la adolescente, lo reporte de inmediato a las autoridades correspondientes, con el objetivo de lograr su localización lo antes posible.