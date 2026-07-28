Según Maru la gobernadora no pone al Alcalde

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció respecto al proceso interno para la selección de los aspirantes a las diversas presidencias municipales. La mandataria estatal enfatizó que no intervendrá en la designación de quienes buscarán las alcaldías, señalando que la imposición desde el Ejecutivo Estatal representaría un perjuicio político para las propias candidaturas en lugar de un beneficio.

Campos Galván sostuvo que debe prevalecer la igualdad de condiciones entre las personas interesadas en competir por los cargos de elección popular dentro de su partido. Asimismo, destacó que el factor determinante para la asignación de las precandidaturas será la competitividad de cada perfil, así como el trabajo directo realizado en las colonias y la cercanía constante con la ciudadanía.

Finalmente, la titular del Ejecutivo dio a conocer que diversos liderazgos han sostenido acercamientos tanto con la dirigencia del Partido Acción Nacional como con la administración estatal para manifestar sus aspiraciones. No obstante, reiteró que la responsabilidad de elegir a los perfiles más capacitados recaerá en la militancia y en las instancias correspondientes del instituto político.