Oficial de Seguridad Vial adicto a dro.ga cristal

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial en Ciudad Juárez fueron sometidos a un examen de detección de drogas sorpresivo en las instalaciones de la propia corporación. La revisión fue ejecutada por personal médico del Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, abarcando a un total de quinientos elementos pertenecientes a los tres turnos operativos, así como a personal que se encontraba en periodo vacacional o de permiso.

Tras la aplicación de las pruebas iniciales, el secretario de Seguridad Pública, César Muñoz, confirmó que uno de los oficiales dio resultado positivo en el consumo de sustancias ilícitas. Ante esta situación, las autoridades ordenaron la baja inmediata del agente de la corporación, reafirmando el compromiso de mantener la disciplina e integridad en las filas de las fuerzas de seguridad pública locales.

Se dio a conocer que las muestras tomadas al resto del personal continúan bajo análisis especializado, previendo la entrega formal de la totalidad de los resultados en un periodo aproximado de quince días. La jefatura policial dará seguimiento al proceso de control de confianza para determinar si se aplicarán sanciones adicionales a otros miembros de la corporación.