Vecinos lamentan la muer.te del joven trabajador

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Habitantes del sector cercano a la intersección de la avenida De la Raza y la calle Plutarco Elías Calles manifestaron su profundo pesar ante el fallecimiento del joven trabajador Rubén Acosta Tejeda. Los colonos recordaron a la víctima como un hombre dedicado íntegramente al sustento de su hogar y al cuidado de su hijo de corta edad, destacando la estrecha relación de convivencia que la familia del fallecido ha mantenido en la comunidad durante décadas.

Diversos testimonios de la zona expresaron su impotencia ante las circunstancias fatales causadas por la imprudencia vial de terceros en las vialidades fronterizas. Residentes con más de medio siglo de arraigo en la colonia señalaron haber visto crecer tanto al joven como a su entorno familiar, catalogando a la víctima como una persona pacífica que no buscaba conflictos con nadie y cuyo deceso deja un gran vacío entre sus allegados.

Ante este lamentable acontecimiento, los miembros de la comunidad hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se aplique todo el peso de la ley sobre el responsable. Los vecinos demandaron que el caso no quede impune y exigieron mayores garantías de seguridad e impartición de justicia para honrar la memoria del trabajador juarense