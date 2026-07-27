Ciudad Juárez

Ante abandono de Maru le entró Cruz al quite

Los resultados de Maru en la obra sin deuda a la vista de todos

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Ciudad Juárez, Chihuahua.- El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió un mensaje en redes sociales donde cuestionó el actuar de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, asegurando que la administración estatal ha mantenido en el abandono a la fronteriza ciudad. Frente a este panorama, el edil afirmó que el gobierno municipal asumió la responsabilidad de impulsar proyectos estratégicos de desarrollo sin generar endeudamiento público para la localidad.

Entre los principales logros señalados durante su gestión, Pérez Cuéllar resaltó una inversión en materia de seguridad pública que permitió reducir los índices delictivos de la ciudad, pasando de ubicarse entre las diez metrópolis más violentas del mundo al puesto número veinticinco. Asimismo, destacó la asignación de mil seiscientos millones de pesos destinados al fortalecimiento del sistema de educación pública y la pavimentación de más de cuatrocientas calles.

Finalmente, el mandatario municipal subrayó la colaboración concretada con el gobierno federal liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum para la edificación del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el munícipe, estas acciones demuestran los avances de la transformación mediante obra pública, inversión social y resultados tangibles para la ciudadanía juarense.

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