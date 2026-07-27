Sospechan que “Golpe de calor” ma.tó a un hombre

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades locales atendieron un reporte sobre el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública, en las inmediaciones de la colonia Lucio Cabañas. El cuerpo fue localizado sobre la banqueta en la intersección de las calles Francisco Villa y Villarreal, lo que movilizó a elementos de las corporaciones policiales para acordonar el área e iniciar los protocolos correspondientes.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas en el lugar del hallazgo, el cadáver no presentaba huellas visibles de violencia ni signos de agresión física. Debido a las extremas condiciones climáticas y las altas temperaturas registradas en la región fronteriza, los agentes estimaron de manera preliminar que la causa del deceso podría estar vinculada a un golpe de calor.

Personal del Servicio Médico Forense acudió a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Las autoridades precisaron que serán los peritajes forenses los que determinen oficialmente las causas exactas del fallecimiento, mientras se reiteró el llamado a la población a no exponerse a las altas temperaturas ambientales.