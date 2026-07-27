Ciudad Juárez

Cruz abandonó Juárez por buscar gubernatura

Lamenta mandataria pocos logros de MORENA en Juárez

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Ciudad Juárez, Chihuahua.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió contundentemente a los señaamientos emitidos por el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien acusó a la administración estatal de mantener en el olvido a diversos municipios de la entidad. La mandataria estatal desestimó los cuestionamientos y señaló que el munícipe ha desatendido sus responsabilidades edilicias por enfocarse en aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura.

En su intervención, Campos Galván destacó que el Ejecutivo estatal cuenta con avances significativos y resultados tangibles para la población, resaltando programas como MediChihuahua y NutriChihuahua. Asimismo, subrayó las inversiones destinadas al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura carretera en caminos rurales y vías estatales, asegurando que se han destinado montos históricos que benefician la movilidad y el comercio local.

En materia de seguridad pública, la gobernadora afirmó que las estrategias coordinadas han permitido obtener un impacto positivo en la reducción de los índices delictivos a nivel estatal, incluyendo un descenso relevante en los homicidios dolosos. La confrontación de declaraciones refleja el incremento en las tensiones políticas entre el gobierno estatal y la administración municipal de Juárez.

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