Auto que ma.tó a Rubén era de padres del adicto

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un trágico accidente automovilístico cobró la vida de Rubén Acosta Tejeda, de 31 años de edad, quien se desplazaba con dirección a su lugar de trabajo en un establecimiento de la industria alimentaria. La víctima viajaba a bordo de un automóvil Volkswagen Virtus color azul cuando fue impactada de manera violenta por otro vehículo que transitaba a exceso de velocidad en un sector de la localidad.

De acuerdo con los reportes periciales, el automóvil responsable del percance corresponde a un Nissan Sentra color blanco con matrículas ESJ709B, el cual era conducido por un sujeto que tomó la unidad sin el consentimiento de sus progenitores. Tras percatarse de la sustracción del automóvil mientras dormían, los propietarios procedieron a generar un reporte formal por robo ante las autoridades correspondientes.

La colisión provocó severos daños estructurales en el costado del conductor del vehículo azul, lo que ocasionó el deceso instantáneo del padre de familia. Ambos automotores fueron trasladados a los corralones municipales como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía General del Estado para deslindar las responsabilidades penales correspondientes.