Auto fuera de control casi atropella a hombre

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Cámaras de vigilancia registraron el preciso momento en que un peatón estuvo a punto de ser arrollado por un automóvil fuera de control mientras caminaba por la acera de una vialidad en Ciudad Juárez. Las imágenes captadas muestran cómo la pronta reacción del transeúnte, combinada con la estructura de un poste cercano, evitó lo que pudo haber sido una tragedia lamentable.

En el metraje difundido se aprecia un vehículo Nissan Sentra de color gris que transitaba sobre la avenida cuando perdió la estabilidad, desviándose de manera abrupta hacia la banqueta. Al percatarse de la trayectoria descontrolada del automóvil, el peatón logró acelerar el paso para ponerse a salvo, instantes antes de que la unidad impactara contra el cordón de la banqueta y la infraestructura urbana.

El incidente ha generado preocupación entre los habitantes de la zona debido al constante riesgo que representan el exceso de velocidad y la pérdida de control al volante en las calles de la ciudad. Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la conducción para prevenir percances que pongan en peligro la vida de los transeúntes.