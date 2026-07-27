Rubén, de 31 años, se dirigía a su trabajo cuando lo mataron

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un trágico accidente vial cobró la vida de Rubén Acosta Tejeda, un joven de 31 años de edad y padre de familia, en la intersección de las avenidas De la Raza y Plutarco Elías Calles. La víctima conducía un automóvil Volkswagen Virtus color azul rumbo a su jornada laboral cuando fue embestido por un vehículo Nissan Sentra cuyo conductor omitió la luz roja del semáforo y circulaba a exceso de velocidad.

Tras generar la fuerte colisión que provocó la muerte instantánea del trabajador, el presunto responsable descendió de la unidad dañada y huyó a pie del lugar para evitar la acción de la justicia. De acuerdo con las primeras investigaciones, el prófugo es señalado como presunto consumidor de sustancias ilícitas y habría tomado la unidad automotriz sin la autorización de sus padres para circular durante la madrugada.

Trascendió que los progenitores del sospechoso han colaborado de manera activa con las autoridades encargadas del caso para facilitar la pronta localización y detención del probable responsable, quien no ha regresado a su domicilio. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las averiguaciones para dar con el paradero del implicado y deslindar las responsabilidades penales pertinentes.