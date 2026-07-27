Fa.lleció arrastrado por el tren en Samalayuca

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado a un costado de las vías del ferrocarril en el poblado de Samalayuca, en la intersección de las calles Ignacio Allende y Panamericana. La víctima, de quien de manera preliminar únicamente se dio a conocer que vestía una camisa de manga larga y pantalón de mezclilla, no ha sido identificada por los habitantes de la zona rural.

Elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos tras recibir la alerta correspondiente para resguardar la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo las diligencias para el levantamiento del cadáver. Inicialmente se manejó la versión de que el deceso se debió a un accidente tras ser arrastrado por la locomotora al intentar cruzar o aproximarse a las vías.

Sin embargo, las autoridades investigadoras no descartan la posibilidad de que se trate de un homicidio y que el cuerpo haya sido abandonado deliberadamente en el lugar para simular un percance ferroviario. Los peritos forenses realizarán la necropsia de ley para determinar con precisión la causa exacta de la muerte y avanzar en la identificación de la persona.