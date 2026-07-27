Preocupación por Cristina Yamileth de 14 años

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La angustia e incertidumbre continúan entre los familiares de Cristina Yamileth Carrillo Macías, una adolescente de 14 años de edad que fue vista por última vez en las inmediaciones de la colonia Manuel Valdés. Ante la falta de avances concluyentes sobre su paradero, la madre de la menor encabezó una manifestación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir celeridad y un compromiso firme en las labores de búsqueda e investigación.

De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, la joven cuenta con un lunar en la mejilla izquierda como seña particular y vestía un vestido largo color negro, tenis blancos con detalles negros y portaba un muñeco de peluche al momento de perderse el contacto con ella. Sus allegados manifestaron su temor de que la menor haya sido víctima de algún delito, por lo que urgieron a la ciudadanía a aportar cualquier dato de utilidad mediante las líneas telefónicas de emergencia.

Entre las líneas de investigación sugeridas por los familiares se encuentra un conflicto previo que la adolescente sostuvo con otra joven del mismo sector, altercado que quedó grabado en cámaras de seguridad y presenciado por varios testigos. Aunque la familia no ha emitido acusaciones directas, instó a las autoridades investigadoras a no descartar ningún indicio y profundizar en todos los elementos disponibles para lograr la pronta localización de la menor.