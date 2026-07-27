Iba a fiesta y se quemó pick-up con brinca-brinca

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un aparatoso siniestro dejó considerables pérdidas materiales luego de que una camioneta tipo pick-up se incendiara por completo sobre la avenida Juan Pablo II, en su cruce con la calle Tarzán. El incidente ocurrió en las inmediaciones del Parque Federal El Chamizal, a corta distancia del puente internacional, ocasionando la movilización de los cuerpos de rescate y auxilio.

El vehículo se desplazaba en sentido de poniente a oriente sobre los carriles de la vialidad cuando comenzó a registrarse el fuego en la unidad. La camioneta transportaba juegos inflables conocidos como brinca-brincas, los cuales estaban destinados a ser entregados para la celebración de una fiesta infantil.

A pesar de la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, el fuego destruyó en su totalidad el vehículo automotor y el equipo de entretenimiento. Las pérdidas representan un duro impacto económico para los propietarios del negocio de eventos, en tanto las autoridades realizan las indagatorias correspondientes para determinar la causa del siniestro.