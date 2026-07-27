En FEM protestó la madre de Cristina Yamileth

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Acompañada por familiares y colectivos de personas desaparecidas, Rita Macías, madre de la adolescente Cristina Yamileth Carrillo Macías, encabezó una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer, ubicadas en el bulevar Zaragoza. Con cartulinas en mano y un megáfono, los manifestantes alzaron la voz para demandar mayor celeridad a las autoridades en las labores de localización y la emisión inmediata de una Alerta Amber que agilice la búsqueda de la menor de catorce años.

Durante la manifestación, la madre de la joven denunció la falta de avances concluyentes en las investigaciones tras haber transcurrido una cantidad considerable de horas sin noticias sobre el paradero de su hija. Macías recriminó la escasa comunicación por parte de los agentes asignados al caso, señalando que ha sido citada en contadas ocasiones y expresando su indignación ante lo que considera una respuesta institucional insuficiente e indolente frente a la desaparición de mujeres en la ciudad.

El grupo de manifestantes reiteró que la búsqueda continuará de manera ciudadana ante la falta de resultados por parte de los órganos procuradores de justicia, invocando la memoria de otros casos de desaparición no resueltos en la región. La angustia entre los allegados a Cristina Yamileth sigue en aumento, por lo que instaron nuevamente a la ciudadanía a compartir la ficha de búsqueda y reportar cualquier indicio que ayude a dar con su localización.