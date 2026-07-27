Ante grilla Ortiz Orpinel le pondrá al trabajo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El secretario del Ayuntamiento en funciones de presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, afirmó que la administración local mantendrá su enfoque en el trabajo continuo y el desarrollo de proyectos para responder a los cuestionamientos políticos de diversos actores. Frente a las críticas emitidas hacia la gestión municipal por una supuesta falta de obra pública, el funcionario sostuvo que los resultados tangibles en la ciudad son la mejor respuesta ante la contienda política.

Ortiz Orpinel enfatizó su intención de mantenerse al margen de las disputas partidistas y de los intereses de quienes buscan posiciones electorales. No obstante, precisó que intervendrá puntualmente para defender la labor del gobierno de Juárez cuando se intente desinformar a la ciudadanía sobre los proyectos de infraestructura que se ejecutan en las diferentes zonas de la localidad.

Asimismo, el funcionario municipal reiteró la disposición de la alcaldía para trabajar de manera coordinada con instancias estatales, haciendo un llamado particular a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para que asuma las responsabilidades operativas que le corresponden. De acuerdo con el edil en funciones, la prioridad de la administración local reside en atender las necesidades prioritarias de la población por encima de cualquier disputa política.