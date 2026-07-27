Lamentan Juarenses la muer.te del niño Sebastián

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El fallecimiento del pequeño Sebastián, un menor de cuatro años que perdió la vida tras permanecer expuesto a temperaturas extremas dentro de un vehículo, ha generado una profunda consternación entre la población juarense. Habitantes de la localidad expresaron su pesar ante lo sucedido y enfatizaron la gravedad de exponer a menores de edad a condiciones climáticas tan severas, especialmente durante la temporada de mayor intensidad calórica en la región.

Los residentes manifestaron que las extremas temperaturas vuelven insoportable la estancia en el interior de un automóvil sin sistemas de ventilación o aire acondicionado, por lo que consideraron devastador el sufrimiento padecido por el infante. Asimismo, la ciudadanía hizo un llamado a extremar precauciones y mantener una vigilancia constante sobre las personas en situación de vulnerabilidad, señalando que las distracciones cotidianas no deben sobreponerse al cuidado de los hijos.

Diversos testimonios coincidieron en que la protección de niños, adultos mayores e incluso mascotas es una responsabilidad prioritaria que debe asumirse con absoluto rigor para evitar fatalidades. Mientras tanto, la comunidad ha volcado muestras de solidaridad hacia los allegados de la víctima en medio del desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades para esclarecer los hechos.