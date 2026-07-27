Ciudad Juárez, Chihuahua, México.-

Niño de dos años sufre sobredosis de cocaína en Nueva Jersey; hombre es acusado

North Wildwood, Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un niño de dos años fue hospitalizado tras sufrir una sobredosis de cocaína mientras presuntamente se encontraba bajo el cuidado de Alexander Moles, de 39 años, informaron autoridades del condado de Cape May.

De acuerdo con la fiscalía, los servicios de emergencia atendieron el incidente el 20 de julio luego de recibir un reporte sobre un menor con dificultades para respirar dentro de un vehículo detenido en una intersección. Los rescatistas administraron dos dosis de naloxona (Narcan), a las que el niño respondió, antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Las pruebas preliminares de sangre practicadas al menor dieron positivo a cocaína, según la Fiscalía del Condado de Cape May.

Moles fue acusado de poner en peligro a un menor, posesión de cocaína y otros cargos. Las investigaciones señalan que se encontraba de vacaciones en una propiedad alquilada en Wildwood.

Documentos judiciales citados por medios locales indican que el acusado cuidaba a varios niños mientras una mujer se duchaba. Al regresar, la mujer encontró al menor somnoliento y posteriormente se solicitó ayuda de emergencia.

Durante un cateo en la propiedad, los investigadores reportaron el hallazgo de fragmentos de una pastilla, envoltorios etiquetados como clorhidrato de tapentadol y una bolsa con una sustancia blanca en polvo.

Las autoridades informaron que Moles ingresó al centro penitenciario del condado de Cape May y posteriormente fue liberado tras una audiencia de detención celebrada el 24 de julio.