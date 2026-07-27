Estado de México, México.- En medio de la atención pública por la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, comenzó a circular en redes sociales un documento que presuntamente corresponde a su acta de defunción, mientras familiares, docentes, estudiantes y exalumnos mantienen las exigencias para esclarecer el caso.

De acuerdo con información difundida por el periodista Juan Carlos Romero, el documento habría sido localizado en los registros oficiales y coincidiría con los datos del fallecimiento. Asimismo, se indicó que existe un registro de defunción consultable mediante la Base de Datos Nacional del Registro Civil a través de los módulos del Registro Civil del Estado de México.

En la imagen del documento difundido se describen como lesiones una laceración de la vena cefálica izquierda y una herida penetrante causada por un instrumento cortante en el miembro superior izquierdo. La autenticidad del documento no ha sido confirmada de manera independiente por las autoridades.

Paralelamente, el medio Publimetro informó sobre un escrito atribuido al profesor, en el que expone su versión sobre el proceso derivado de una denuncia por presunto abuso sexual que enfrentaba.

Este lunes, familiares, docentes, estudiantes y exalumnos realizaron una manifestación frente al Plantel Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), donde exigieron justicia y pidieron el esclarecimiento de los hechos.