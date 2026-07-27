Ciudad de México, México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del mandatario argentino Javier Milei, quien afirmó que México habría financiado una supuesta campaña contra Argentina. La titular del Ejecutivo aseguró que su administración no participa en acciones de ese tipo y reiteró el compromiso del país con el principio de no intervención.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó como falsas las acusaciones y señaló que no existe ninguna campaña impulsada por el Gobierno de México contra otro país o administración extranjera.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, declaró.

La controversia surgió luego de que Javier Milei asegurara en una entrevista con Radio Mitre que México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos habrían financiado una presunta “campaña antiargentina” relacionada con las críticas recibidas por ese país durante el Mundial de Futbol 2026. Hasta el momento, el mandatario argentino no ha presentado pruebas públicas que respalden sus afirmaciones.

México defiende la no intervención

Sheinbaum sostuvo que su gobierno respeta la autodeterminación de los pueblos y pidió que otras naciones mantengan la misma postura hacia México.

“Nosotros no acostumbramos meternos con otros países y pedimos lo mismo”, expresó.

La mandataria agregó que, aunque su administración enfrenta críticas desde distintos frentes, ello no implica que el Gobierno mexicano impulse campañas contra otros países.

Brasil también respondió

Las declaraciones de Milei se produjeron en medio de una disputa diplomática con Brasil, cuyo gobierno respondió mediante acciones diplomáticas tras los señalamientos e insultos del presidente argentino contra autoridades brasileñas.

Hasta ahora, no se han anunciado medidas diplomáticas adicionales entre México y Argentina derivadas de esta controversia.