Puerto Vallarta, Jalisco.- Juan Ramírez López, de 87 años, denunció públicamente haber perdido la vivienda donde residió durante más de cinco décadas, al asegurar que firmó documentos sin conocer que implicaban la transferencia de la propiedad. Su testimonio se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre la protección patrimonial de las personas adultas mayores.

De acuerdo con el adulto mayor, solicitó apoyo de su hija y su yerno para enfrentar problemas económicos, ya que ambos laboraban en el sector inmobiliario. Según su versión, el objetivo era resolver un adeudo cercano a los 400 mil pesos mediante la venta de otro inmueble, operación que finalmente no se concretó.

Ramírez López afirma que posteriormente firmó diversos documentos sin recibir una explicación clara sobre su contenido y que desconocía que éstos derivarían en la pérdida de su vivienda. El pasado 15 de julio fue desalojado del inmueble durante una diligencia judicial, por lo que ahora busca recuperar la propiedad por la vía legal.

La familia rechaza las acusaciones

Tras la difusión del caso, Ihara Maday Rodríguez, nieta del adulto mayor y actual titular del inmueble, negó que existiera un despojo. Sostuvo que la transferencia fue resultado de un procedimiento legal realizado durante varios años y formalizado mediante una dación en pago ante notario para cubrir obligaciones financieras.

También afirmó que el desalojo obedeció al cumplimiento de una resolución judicial y señaló que no se encontraba en Puerto Vallarta el día de la diligencia. Además, denunció haber recibido amenazas e intimidaciones tras la viralización del caso.

Proponen la ‘Ley Don Juanito’

A raíz de la controversia surgió una iniciativa conocida como “Ley Don Juanito”, que busca fortalecer los mecanismos de verificación cuando personas adultas mayores participen en actos notariales relacionados con bienes inmuebles, con el objetivo de prevenir posibles abusos patrimoniales.

El conflicto continúa en proceso judicial y serán las autoridades competentes quienes determinen la legalidad de la transferencia del inmueble.