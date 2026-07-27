Temoac, Morelos, México.- Autoridades estatales y federales detuvieron a Marisol Romero Zamora, directora del DIF Municipal y esposa del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, por su presunta relación con una investigación por extorsión y delincuencia organizada. En el mismo operativo también fue capturado Geovany Emanuel González Morellano, director de la Policía Municipal.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. Ambos funcionarios fueron puestos a disposición de un juez especializado, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar señaló que las acciones contra la extorsión continuarán en la entidad. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado los hechos específicos que se les imputan ni si la investigación guarda relación con el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero.

Lavín Romero fue asesinado la semana pasada dentro de la presidencia municipal de Temoac. Tras el ataque, las actividades del Ayuntamiento permanecen suspendidas mientras continúan las revisiones internas.

Habitantes de Amilcingo habían señalado públicamente que Marisol Romero mantenía una fuerte influencia en la administración municipal. Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó previamente que el alcalde era investigado por posibles vínculos con diversas indagatorias y presuntos nexos con grupos delictivos. Esas investigaciones continúan y no constituyen una resolución judicial sobre responsabilidades.