Reynosa, Tamaulipas.- Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de posible combustible de procedencia ilícita durante un operativo realizado en un predio del municipio de Reynosa.

De acuerdo con las comandancias de la IV Región Militar y la 8/a Zona Militar, el aseguramiento derivó del cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación ejecutada el 21 de julio, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en apoyo a la FGR.

Además del combustible, las autoridades aseguraron un inmueble, un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas, ocho motobombas, 11 tanques móviles de almacenamiento (Frac Tanks), siete tanques verticales, tres generadores eléctricos y un remolque tipo plataforma.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para continuar con las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes. Las autoridades no reportaron personas detenidas durante el operativo.

Análisis plantea posibles pérdidas de crudo

Por otra parte, un análisis elaborado por Francisco José Barnés de Castro y Gustavo Sánchez Lugo, del Observatorio Ciudadano de la Energía, sostiene que existen faltantes acumulados de crudo en los balances de Pemex que, según los autores, no pueden explicarse únicamente por ajustes operativos o variaciones de inventario.

El documento estima un faltante acumulado de 65.6 millones de barriles entre 2021 y 2025, además de 20.8 millones de barriles durante los primeros cinco meses de 2026. Los investigadores plantean como hipótesis que estos volúmenes podrían estar relacionados con el denominado huachicol fiscal, aunque corresponde a las autoridades competentes determinar el origen de dichos faltantes.