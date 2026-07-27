 Estados Unidos propone a México aplicar aranceles conjuntos al acero y aluminio de China

Ciudad de México. Estados Unidos propuso a México establecer un esquema conjunto de aranceles al acero y aluminio provenientes de países fuera de Norteamérica, principalmente de China, como parte de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la propuesta plantea que México adopte un modelo similar al de la Sección 232 de la legislación estadounidense, con el objetivo de crear una barrera comercial común que fortalezca la industria regional y limite la entrada de productos chinos.

Según el informe, el gobierno mexicano manifestó su disposición a analizar la iniciativa durante las mesas de negociación, aunque las tasas arancelarias y los productos específicos que serían incluidos aún continúan en discusión.

Las conversaciones entre ambos países se intensificaron tras el inicio del proceso de revisión del T-MEC, en el que también se abordan temas relacionados con la industria automotriz, la seguridad económica, el sector laboral y la agricultura.

La más reciente ronda de negociaciones se realizó en Ciudad de México, encabezada por el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Ambas delegaciones acordaron celebrar un nuevo encuentro en Washington durante el mes de septiembre.

Actualmente, Estados Unidos mantiene aranceles del 50% sobre el acero y aluminio provenientes de China y de la mayoría de los países sin acuerdos preferenciales, mientras que México aplica tarifas diferenciadas que pueden alcanzar hasta el 25%, dependiendo del tipo de producto y del país de origen.

Como parte de las negociaciones, México también ha planteado reducir sus importaciones de acero chino con el objetivo de lograr la eliminación de los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre las exportaciones mexicanas de estos metales.