Nueva cónsul de EE.UU. en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La sede consular de los Estados Unidos en esta frontera anunció de manera oficial la llegada e inicio de funciones de Catherine Beamer como la nueva Cónsul General encargada de encabezar la asignación diplomática del gobierno estadounidense en la región.

Beamer es una diplomática perteneciente al servicio exterior de carrera de alto nivel de los Estados Unidos, respaldada por una destacada trayectoria profesional de 25 años en la diplomacia internacional. Su nombramiento busca dar continuidad a la atención de los asuntos bilaterales en una de las sedes consulares más grandes e importantes del mundo.

Antes de asumir su actual encomienda en Ciudad Juárez, la funcionaria se desempeñó como encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Belice y fungió como directora de la Oficina de Asuntos del Caribe dentro del Departamento de Estado en Washington, D.C.

A lo largo de sus dos décadas y media de carrera diplomática, ha ocupado diversas responsabilidades en representaciones estadounidenses situadas en países como Guatemala, Polonia, Eslovaquia, Bolivia, República Dominicana y Belice. Su incorporación a la frontera entre México y Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la gestión consular y de cooperación en la zona.