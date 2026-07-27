Preocupación por Critina Yamileth de 14

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Crece la preocupación e inquietud entre familiares y autoridades locales tras la d.s.p.r.c.ó.n de la adolescente Cristina Yamileth Carrillo Macías, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 21 de julio en la colonia Manuel Valdés de esta frontera.

De acuerdo con el reporte periodístico presentado por el reportero Enrique Brado, el caso de la menor ha generado una especial atención debido al contexto previo a su p.ó.r.d.d. de contacto. Trascendió que, antes del inicio del periodo vacacional, se registró un altercado físico o r.ñ. entre la jovencita y otra estudiante de 15 años en un plantel educativo de la zona, situación que posteriormente derivó en la misteriosa ausencia de la menor.

Las fichas oficiales de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado señalan que Cristina Yamileth es originaria de Gómez Palacio, Durango. En cuanto a su media filiación, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, pesa 58 kilogramos, es de tez morena, cabello castaño oscuro, largo y lacio, ojos café oscuro, rostro ovalado, nariz recta mediana y cuenta con una seña particular consistente en un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su d.s.p.r.c.ó.n, vestía un vestido negro de manga corta y calzado deportivo.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, tanto la familia como las corporaciones de seguridad apelaron al apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato fehaciente que permita su localización. Se solicita comunicarse de inmediato al número de emergencias 911, a la línea de denuncia anónima 089, o bien a las líneas directas de la Fiscalía de la Mujer en la región fronteriza.