Ciudad Juárez, Chihuahua.- Los automóviles involucrados en el trágico percance registrado sobre la avenida De la Raza fueron trasladados al corralón municipal tras resultar completamente destrozados por la fuerza del impacto. La magnitud de los daños materiales en la carrocería de ambas unidades refleja la severidad del choque que cobró la vida de un ciudadano en las calles de la localidad.

Entre las unidades aseguradas se encuentra un Nissan Sentra color blanco con matrículas ESJ-709-B, el cual era conducido a un severo exceso de velocidad. De acuerdo con las indagatorias y las distintas versiones surgidas tras el incidente, el conductor tomó dicho automóvil sin la autorización de sus progenitores, quienes posteriormente lo reportaron ante las autoridades como una unidad robada antes de generarse el trágico accidente.

El segundo vehículo siniestrado corresponde a un Volkswagen Virtus color azul, en el cual viajaba la víctima fatal, identificada como Rubén A. T., de 31 años de edad. Esta unidad presentó la mayor concentración de daños estructurales sobre la zona del piloto, punto directo donde recibió el impacto de la otra unidad mientras el joven padre de familia se desplazaba rumbo a su centro de trabajo.

La trágica si.ua.ió. originada por el abandono de la escena por parte del conductor responsable ha provocado consternación en la comunidad. Mientras las autoridades continúan reuniendo elementos en la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades legales por el ho.i.i.i. vial, miembros de la sociedad civil han expresado sus condolencias y apoyo moral a la familia doliente ante la irreparable pérdida hu.a.a.