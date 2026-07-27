Ciudad Juárez

Detenido con cris.tal ligado con asaltos

Cruce de calles Desierto Jau Sur y Desierto Kau Norte

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Elementos de la Policía Municipal aprehendieron a un hombre de 27 años de edad en el fraccionamiento Parajes de Oriente, quien fue sorprendido en posesión de 16 gramos de una sustancia ilícita conocida como cr…tal. Además, el individuo es investigado por su presunta participación en múltiples robos con violencia perpetrados en contra de tiendas de conveniencia de la zona.

La detención se registró en la intersección de las calles Desierto de Kau Sur y Desierto de Kau Norte, luego de que los agentes detectaran al sujeto cometiendo una falta administrativa en la vía pública. Al realizarle una inspección preventiva, los oficiales le localizaron el estupefaciente entre sus pertenencias.

Posterior a su arresto, las autoridades constataron que las características físicas del sospechoso coinciden con el perfil de un probable responsable buscado por diversos asaltos a mano armada contra comercios del sector. Por tal motivo, el presunto implicado fue consignado ante el Ministerio Público correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones por los delitos cometidos.

Más Artículos

Localizan cadáver enterrado en la colonia Villas del Sur

7 horas ago

Investigan la muerte de un estudiante de secundaria hallado debajo de un puente

7 horas ago

Vecinos de la colonia El Barreal denuncian días sin servicio de energía eléctrica

7 horas ago

Localizan el primer cadáver del mes de agosto en el poniente de Ciudad Juárez

7 horas ago
Publicidad
Back to top button