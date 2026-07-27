Vecinos de la zona lamentan accidente

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un trágico percance automovilístico registrado a primeras horas del domingo dejó como saldo un joven padre de familia sin vida en la intersección de la avenida Plutarco Elías Calles y la avenida De la Raza. La víctima fue identificada como Rubén A. T., de 31 años de edad, quien transitaba rumbo a su centro de trabajo al momento de ocurrir los hechos.

El fatal choque sucedió cuando el conductor de un vehículo Nissan Sentra omitió la luz roja del semáforo y no respetó los límites de velocidad, impactando frontalmente contra el automóvil Volkswagen Virtus color azul en el que viajaba la víctima. Tras la colisión, el presunto responsable descendió de la unidad y se dio a la fuga a pie, abandonando el lugar antes de la llegada de los cuerpos de rescate y elementos viales.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en la zona del incidente, el individuo causante del choque habría tomado el vehículo de sus progenitores sin autorización previa. Asimismo, surgieron señalamientos que indican que dicha persona padece problemas de adicción a las d.o.a. y al c.i.t.l, situaciones que habrían derivado en la conducta imprudente que ocasionó el deceso en las calles de la ciudad.

Hasta el momento, el responsable no ha regresado a su domicilio ni ha sido localizado por los agentes investigadores. Sin embargo, las autoridades señalaron que se encuentra plenamente identificado y que los padres del imputado se encuentran colaborando activamente con la fiscalía para facilitar su paradero y deslindar las responsabilidades correspondientes por el ho.i.i.i. vial.