Pareja rompió sellos en la Puerto Anapra

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Elementos de la Policía Municipal arrestaron a un hombre y una mujer acusados de quebrantar sellos de aseg.ramiento oficial en una vivienda previamente resguardada por las autoridades, ubicada en la colonia Puerto Anapra.

Los hechos se registraron luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre la presencia de personas al interior de una propiedad que contaba con sellos de resguardo colocados en sus accesos principales. Atendiendo el reporte, los agentes de seguridad se trasladaron al cruce de las calles Privada Pez Martillo y Pez Luna, donde interceptaron a los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo E. C., de 33 años de edad, y Karina A. D., de 31 años. Al ser abordados por los oficiales, ninguno de los dos logró presentar documentación alguna que acreditara o justificara su acceso al inmueble asegur.do.

Debido a la violación de las medidas cautelares dispuestas en el sitio, ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para responder por la presunta comisión del d.lito de quebrantamiento de sellos y lo que resulte.