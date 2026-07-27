Madre de Cristina protesta por desaparición

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La madre de Cristina encabezó este lunes una manifestación pública para denunciar la falta de avances en las investigaciones por la desaparición de su hija adolescente. Acompañada por familiares y ciudadanos, la progenitora se movilizó en las inmediaciones del sector conocido como Centro de Satélite, donde alzó la voz para exigir a las autoridades investigadoras una pronta respuesta y el esclarecimiento del caso.

Durante la protesta, la madre de la menor señaló que han transcurrido más de 142 horas desde la última vez que se tuvo noticias sobre el paradero de la adolescente. De igual manera, recriminó públicamente ante los medios de comunicación la falta de efectividad y comunicación por parte de los agentes asignados al caso, asegurando que hasta el momento no se han notificado avances significativos ni se ha llevado a cabo el trabajo de campo necesario para dar con su ubicación.

La movilización no solo se concentró en la búsqueda de la menor Cristina, sino que también sirvió como plataforma para visibilizar la problemática general de las mujeres desaparecidas en esta región fronteriza. Los asistentes portaban pancartas con fotografías de la jovencita y consignas dirigidas a los organismos de justicia, expresando el constante temor y la pesadilla recurrente que enfrentan las familias de las víctimas en la localidad.

Asimismo, durante la manifestación se mostraron pancartas que cuestionaban la eficacia de las medidas institucionales de búsqueda, señalando que ciertos protocolos actuales colocan en mayor riesgo a las víctimas de desaparición. Ante esta situación, los familiares reiteraron su llamado de auxilio e hicieron un firme exhorto a la Fiscalía General del Estado para intensificar los operativos de localización antes de que transcurra más tiempo decisivo.