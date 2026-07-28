Estados Unidos investiga si cilantro y perejil de México están relacionados con brote de ciclosporiasis

Ciudad de México. Las investigaciones sobre el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ahora incluyen al cilantro y el perejil provenientes de la región central de México, luego de que el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Scott Gottlieb, planteara esta posibilidad.

El exfuncionario indicó que el brote, considerado uno de los más grandes registrados por el parásito Cyclospora cayetanensis, podría estar relacionado con cosechas de estas hierbas; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen de la contaminación.

Gottlieb explicó que diversas empresas comercializadoras y cadenas minoristas suspendieron temporalmente el abastecimiento de productos agrícolas provenientes de una región del centro de México mientras continúan las investigaciones.

Las sospechas surgieron después de que inicialmente se señalara a un lote de lechuga mexicana distribuido por la empresa Taylor Farms y utilizado por restaurantes Taco Bell en varios estados de Estados Unidos.

No obstante, la FDA informó previamente que los análisis realizados a ese producto resultaron en un falso positivo, descartando que la lechuga fuera la fuente del brote.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también inspeccionó la planta donde se procesó la lechuga exportada y concluyó que no existían evidencias de que el brote se hubiera originado en esas instalaciones.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades sanitarias de ambos países continúan trabajando para identificar el origen del brote, que suma más de 4 mil casos confirmados y alrededor de 7 mil 500 casos sospechosos en Estados Unidos.

Hasta ahora, no existe una determinación oficial que confirme que el cilantro o el perejil mexicanos sean los responsables del brote, por lo que las investigaciones permanecen en curso.