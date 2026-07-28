EE.UU.

Estados Unidos investiga si cilantro y perejil de México están relacionados con brote de ciclosporiasis

Un excomisionado de la FDA señaló que estas hierbas podrían estar vinculadas con el brote, aunque las autoridades sanitarias aún no confirman el origen de la contaminación.

Estados Unidos investiga si cilantro y perejil de México están relacionados con brote de ciclosporiasis
Estados Unidos investiga si cilantro y perejil de México están relacionados con brote de ciclosporiasis

Ciudad de México. Las investigaciones sobre el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ahora incluyen al cilantro y el perejil provenientes de la región central de México, luego de que el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Scott Gottlieb, planteara esta posibilidad.

El exfuncionario indicó que el brote, considerado uno de los más grandes registrados por el parásito Cyclospora cayetanensis, podría estar relacionado con cosechas de estas hierbas; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen de la contaminación.

Gottlieb explicó que diversas empresas comercializadoras y cadenas minoristas suspendieron temporalmente el abastecimiento de productos agrícolas provenientes de una región del centro de México mientras continúan las investigaciones.

Las sospechas surgieron después de que inicialmente se señalara a un lote de lechuga mexicana distribuido por la empresa Taylor Farms y utilizado por restaurantes Taco Bell en varios estados de Estados Unidos.

No obstante, la FDA informó previamente que los análisis realizados a ese producto resultaron en un falso positivo, descartando que la lechuga fuera la fuente del brote.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también inspeccionó la planta donde se procesó la lechuga exportada y concluyó que no existían evidencias de que el brote se hubiera originado en esas instalaciones.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades sanitarias de ambos países continúan trabajando para identificar el origen del brote, que suma más de 4 mil casos confirmados y alrededor de 7 mil 500 casos sospechosos en Estados Unidos.

Hasta ahora, no existe una determinación oficial que confirme que el cilantro o el perejil mexicanos sean los responsables del brote, por lo que las investigaciones permanecen en curso.

 

Tags

Más Artículos

ICE intensifica arrestos de migrantes indocumentados en aeropuertos de Estados Unidos

ICE intensifica arrestos de migrantes indocumentados en aeropuertos de Estados Unidos

51 minutos ago
Mue.re migrante mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia de ICE

Mue.re migrante mexicano con leucemia tras permanecer bajo custodia de ICE

1 hora ago
ICE detiene a venezolana con solicitud de asilo cuando viajaba a la final del Mundial 2026

ICE detiene a venezolana con solicitud de asilo cuando viajaba a la final del Mundial 2026

4 horas ago
EE.UU. propone reglas más estrictas de inglés para tripulaciones mexicanas de trenes

EE.UU. propone reglas más estrictas de inglés para tripulaciones mexicanas de trenes

12 horas ago
Publicidad
Back to top button