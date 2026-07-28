 Detienen al director de la Academia Doenitz y a otra presunta implicada por el fe.minicidio de Dafne

Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre la detención de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y de Estrella “N”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrido durante un campamento de verano en Ciudad Madero.

De acuerdo con la autoridad, ambos fueron capturados durante un operativo realizado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, como resultado de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

Los dos imputados fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde quedaron a disposición de un juez para el desarrollo de su proceso penal.

La Fiscalía señaló que Jorge Luis “N” enfrenta una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, mientras que Estrella “N”, quien presuntamente se encontraba al cuidado directo de Dafne durante su estancia en la academia, también fue detenida por su probable participación en los mismos hechos.

Durante la audiencia inicial, la defensa de ambos solicitó un receso para analizar la carpeta de investigación antes de continuar con el procedimiento judicial.

Estas capturas se suman a la de Danna Yanina “N”, quien permanece en prisión preventiva por el mismo caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

De manera paralela, se difundió una carta de la madre de Danna Yanina “N”, en la que pidió que las investigaciones se concentren en quienes resulten realmente responsables de los hechos y solicitó que se respete la presunción de inocencia de su hija.

Las autoridades informaron que el proceso judicial continuará con nuevas audiencias, en las que se presentarán testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad de los imputados.