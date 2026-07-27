Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un niño de cuatro años falleció luego de ser localizado inconsciente dentro de un automóvil estacionado en la colonia Kilómetro 29, en un caso que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría permanecido cerca de una hora al interior del vehículo mientras en la ciudad se registraban altas temperaturas. Según la información disponible, la madre y el abuelo del niño se encontraban dormidos cuando el menor salió del domicilio y abordó el automóvil estacionado en el exterior.

Al percatarse de su ausencia, sus familiares iniciaron su búsqueda y posteriormente lo encontraron inconsciente en la parte trasera del vehículo. De inmediato lo trasladaron a la Estación de Bomberos número 8, donde personal de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Paramédicos confirmaron que el menor, identificado con las iniciales S.C., ya no contaba con signos vitales y, de manera preliminar, no presentaba huellas aparentes de violencia.

Fiscalía mantiene investigación

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal resguardaron el lugar, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa precisa del fallecimiento.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso.