De golpiza hombre mu.rio en Hospital General

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hombre de 59 años de edad perdió la vida en las instalaciones del Hospital General de la ciudad a causa de las severas lesiones físicas que presentaba tras haber sido víctima de una brutal agresión a golpes. La víctima fue ingresada al nosocomio por personas cuya identidad aún no ha sido precisada, registrándose su deceso poco tiempo después de ser recibido en el área de urgencias debido a la gravedad de los traumatismos producidos.

Antes de fallecer mientras era atendido por personal médico de la institución, el afectado únicamente logró identificarse con el nombre de Juan Antonio, refiriendo su edad sin dar mayores detalles sobre la identidad de sus agresores o el lugar exacto donde ocurrió el atentado. Los médicos y enfermeros encargados de su atención confirmaron a las autoridades que el paciente no alcanzó a proporcionar datos adicionales sobre las circunstancias del ataque previo a sucumbir a sus heridas.

Agentes e investigadores de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acudieron al centro hospitalario para iniciar con las diligencias correspondientes, entrevistando al personal sanitario y notificando al Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo y la posterior realización de la necropsia de ley. Las fuerzas del orden han abierto la carpeta de investigación en calidad de homicidio para esclarecer los hechos, establecer la causa precisa del deceso e identificar tanto a quienes lo abandonaron en el nosocomio como a los responsables del crimen.