Ciudad Juárez

Hace 9 años propinaron salvaje golpiza a Zaira

Una de sus rivales le advirtió que algún día la iba a matar

Screenshot

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una grabación que documenta una agresión física perpetrada contra una mujer identificada como Zaira Viridiana ha generado indignación tras hacerse pública. Las imágenes muestran el momento en que la víctima es interceptada a las afueras de su domicilio por una mujer que la aguardaba en el lugar, quien comenzó el ataque de forma intempestiva.

Durante la agresión, la atacante sometió violentamente a la víctima mediante golpes en el rostro, los cuales provocaron que impactara contra el pavimento. Acto seguido, la agresora la sujetó del cabello para continuar con el sometimiento físico y despojarla de sus prendas superiores, todo esto mientras la amenazaba de muerte de manera reiterada.

El incidente estuvo acompañado por el llanto incesante de un menor de edad que presenció los hechos, sumando tensión al episodio. Además, en el material se escucha a la autora de la agresión agradecer explícitamente a la persona que se encontraba registrando el suceso en video, lo que evidencia que el ataque fue planeado y coordinado para su posterior difusión.

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