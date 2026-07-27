Sebastián de 4 años fa.lleció encerrado en auto

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una tragedia sacudió a la comunidad local tras confirmarse el fallecimiento de Sebastián, un menor de cuatro años de edad, a causa de un severo golpe de calor sufrido al permanecer encerrado durante varias horas en el interior de un automóvil. El trágico suceso ocurrió en la colonia Kilómetro 29, en medio de las intensas temperaturas que se registran en la región fronteriza.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la madre del menor trasladó de emergencia al pequeño a la estación número ocho del Departamento de Bomberos, ubicada en la intersección de Barranco Azul y Eje Vial Juan Gabriel. A pesar de que el personal de rescate y los bomberos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera inmediata, el niño ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo, por lo que se declaró su deceso en el lugar.

Elementos de la Fiscalía General del Estado asumieron el control de las indagatorias y procedieron con la detención de la madre y del abuelo del menor para deslindar las responsabilidades correspondientes sobre este hecho. Los mandos del cuerpo de bomberos expresaron su consternación ante la pérdida del infante, señalando que este constituye el primer caso registrado con estas características durante la actual temporada de calor en la ciudad.