El Alcalde llama a evitar tragedias con el calor

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El secretario del Ayuntamiento en funciones de presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, reaccionó ante el lamentable fallecimiento del niño Sebastián y enfatizó que se trataba de un hecho trágico que pudo haberse evitado. El funcionario externó su pesar ante la pérdida de la vida del menor y remarcó la importancia de acatar de manera rigurosa las disposiciones de seguridad emitidas para la temporada de altas temperaturas.

Durante su mensaje, la autoridad municipal hizo un exhorto directo a la población para fortalecer la cultura de la prevención dentro de las familias y la comunidad en general. Ortiz Orpinel señaló que, en este tipo de negligencias de cuidado, la intervención gubernamental resulta limitada una vez ocurridos los hechos, por lo que la responsabilidad primaria recae en la atención y supervisión de la ciudadanía.

Asimismo, se reiteró el llamado urgente a no dejar desatendidos a niños, adultos mayores o mascotas en el interior de los automóviles, extremando precauciones para evitar que se repitan incidentes fatales. Las autoridades instaron a la población a tomar con absoluta seriedad las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil y de rescate durante la temporada estival.