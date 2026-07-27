Desactivaron a si.carios del líder de los Mexicles

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano, lograron la detención de siete presuntos integrantes de un grupo delictivo en la colonia Ricketts del Bravo. La intervención operativa permitió desactivar a una célula de sicarios que presuntamente brindaba protección directa y capacidad de desplegar actos violentos a favor de Gerardo L. G., alias “El Tokio”, identificado como uno de los principales cabecillas de la agrupación criminal conocida como Los Mexicles.

El operativo policial se desplegó en la intersección de las calles Rivera de Loreto y Rivera de Peñasco tras un trabajo de seguimiento mediante la tecnología de la Plataforma Centinela. A través del monitoreo en tiempo real de decenas de cámaras de vigilancia, las autoridades lograron ubicar un vehículo Jeep Grand Cherokee de color blanco, unidad que se encontraba directamente vinculada con diversos hechos sangrientos perpetrados de manera reciente en distintos puntos de la localidad.

Durante el arresto de los implicados, identificados como César Andrés M. P., Javier R. M., Miguel Ángel G. L., Alexis O. B., José Ramón R. M., Pedro C. H. y Javier S. G., las fuerzas de seguridad aseguraron un importante cargamento de armamento y equipo prohibido. En el lugar se incautaron fusiles de asalto, armas cortas, una subametralladora, más de un centenar de cartuchos útiles, equipo táctico de uso exclusivo y diversos paquetes que contenían hierba verde con las características de la marihuana.

Tanto los siete hombres detenidos como el armamento, el vehículo y los enseres decomisados fueron trasladados bajo un estricto dispositivo de seguridad y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de los arrestados en los recientes episodios de violencia registrados en la zona fronteriza.