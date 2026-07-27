El crimen de madre afuera del Oxxo sigue impune

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia continúa con el desarrollo de las investigaciones para esclarecer el asesinato de Zaira Viridiana Beltrán, quien perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado al exterior de un establecimiento comercial localizado en el cruce de la Avenida Vicente Guerrero y la calle Artículo 31. El hecho violento tuvo lugar en presencia de su hija menor de edad, generando un despliegue operativo e indagatorias que abarcan el entorno personal, familiar y laboral de la víctima.

A la par de las diligencias ministeriales, salieron a la luz registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales que exhiben señalamientos previos realizados por la víctima, en los cuales responsabilizaba a una persona por continuas intimidaciones y episodios de violencia física que se prolongaron durante varios años. Asimismo, trascendieron versiones que señalan que la víctima habría intentado presentar denuncias formales ante las instancias correspondientes en días previos al homicidio, sin que se brindara la atención requerida.

Entre el acervo probatorio que obra en poder de las autoridades se encuentran materiales grabados que muestran agresiones sufridas por la mujer en años pasados, en los que la persona responsable emitía advertencias directas y agradecía a un tercero por registrar la agresión. El órgano investigador trabaja en el análisis de las evidencias aportadas y en la identificación de los rostros involucrados para deslindar las responsabilidades penales pertinentes sobre este caso.