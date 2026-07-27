Permanece el cuerpo de Sebastián en el SEMEFO

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El cadáver de un menor identificado como Sebastián permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense a la espera de ser reclamado por sus familiares. El infante perdió la vida a causa de un golpe de calor provocado por permanecer encerrado de manera prolongada en el interior de un vehículo expuesto a las elevadas temperaturas registradas en la región.

Las indagatorias preliminares indican que el niño se encontraba de visita en la localidad junto a su madre, procedentes del estado de Nuevo México, alojándose en el domicilio del abuelo materno ubicado en la colonia Kilómetro 29. Aparentemente, el infante abordó la unidad motriz de forma inadvertida y no logró salir del automóvil, lo que derivó en el trágico desenlace.

En relación con los hechos, las autoridades mantienen bajo arresto e investigación a la madre y al abuelo del menor para deslindar responsabilidades legales. Debido a la condición de detención en la que se encuentran los familiares directos, los restos del infante continúan bajo resguardo ministerial mientras concluyen los trámites correspondientes.