Mortal al dejar a personas en vehículos

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Dirección General de Protección Civil emitió una serie de advertencias sobre el peligro extremo que representa dejar a personas vulnerables, principalmente niños y adultos mayores, en el interior de automóviles cerrados durante la temporada de calor. La corporación enfatizó que las condiciones ambientales dentro de un vehículo estacionado pueden tornarse letales en periodos de tiempo extremadamente breves debido al rápido incremento de la temperatura interna.

De acuerdo con los datos técnicos presentados por la dependencia, una persona expuesta a este encierro puede comenzar a enfrentar situaciones de riesgo mortal en cuestión de breves minutos, desarrollando un golpe de calor severo de manera paulatina. El ambiente dentro de un habitáculo cerrado puede alcanzar sensaciones térmicas letales de hasta 77 grados Celsius, un nivel extremo que compromete las funciones vitales del organismo en poco tiempo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para erradicar estas prácticas y desmintieron creencias comunes sobre la ventilación dentro de los automóviles. Protección Civil puntualizó que dejar las ventanillas parcialmente abiertas no contribuye a mitigar el sobrecalentamiento de la unidad ni reduce el riesgo para los ocupantes, por lo que instaron a la población a actuar de inmediato y reportar cualquier caso ante las líneas de emergencia.