Ciudad Juárez

En anonimato amigas de Zaira exigieron justicia

Protestaron afuera de la FEM y mostraron a sospechosas

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Ciudad Juárez, Chihuahua.- Amigos y allegados de Zaira Viridiana se movilizaron ante la Fiscalía Especializada de la Mujer para exigir el esclarecimiento de su feminicidio, ocurrido recientemente en las inmediaciones de una tienda de conveniencia y en presencia de su hija. Durante la protesta pacifista, los manifestantes colocaron carteles informativos en los que señalaron de manera directa a las presuntas responsables, demandando una pronta intervención de las autoridades competentes.

Los asistentes acudieron al recinto judicial con los rostros cubiertos como medida de protección ante posibles represalias. En el lugar colocaron mensajes expresos que apuntaban a las supuestas agresoras como las autoras del crimen, recordando que la víctima ya había recibido advertencias de muerte en incidentes previos que no concluyeron en detenciones.

El caso cobra relevancia tras el resurgimiento de evidencias que acreditan una severa agresión previa sufrida por la víctima años atrás, hecho que no derivó en la captura de las implicadas. Hasta el momento, las autoridades mantienen la carpeta de investigación abierta sin que se hayan concretado arrestos vinculados de forma directa con el homicidio.

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