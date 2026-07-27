Los eje.cutados en Autozone eran madre y 2 hijos

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las autoridades estatales han logrado establecer la identidad de las tres personas que perdieron la vida en un ataque armado perpetrado en el estacionamiento de una refaccionaria. Se dio a conocer que las víctimas pertenecían a un mismo núcleo familiar, tratándose de una mujer identificada como Clara G. R., de 54 años de edad, y sus dos hijos, Álvaro Adrián C. G., de 36 años, y Pedro Jesús G. C., de 32 años. Las investigaciones forenses determinaron que los tres integrantes fallecieron debido a la pérdida severa de sangre tras recibir múltiples disparos a corta distancia.

La agresión ocurrió en la intersección de la avenida Panamericana y el Libramiento, cuando sujetos armados emboscaron a las víctimas mientras se encontraban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee de color gris. Tras abrir fuego contra la familia, los agresores emprendieron la huida de la escena a alta velocidad. En el sitio del atentado, las fuerzas de seguridad localizaron a uno de los masculinos en el asiento del conductor, a la mujer en el lado del copiloto y al segundo masculino sobre la carpeta de asfalto fuera del vehículo, sugiriendo que las víctimas pudieron haber sido citadas previamente en la ubicación.

Durante las intervenciones periciales realizadas en el lugar de los hechos, el personal investigador aseguró un segundo vehículo Dodge Journey de color blanco que fue abandonado con las puertas abiertas. Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua procedieron con el levantamiento de evidencias y la recolección de los videos de las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones del sector comercial para rastrear la ruta de escape de los involucrados.

Hasta la fecha no se ha reportado la detención de personas vinculadas con este múltiple homicidio. La principal línea de investigación abierta por la Fiscalía de Chihuahua sugiere una posible venganza relacionada con actividades de narcomenudeo en la zona, mientras las autoridades continúan con el procesamiento de las pruebas recabadas para el esclarecimiento del caso.