Hombre eje.cutado frente a casa de Eréndira

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hecho de sangre tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Eréndira, donde un hombre fue privado de la vida a balazos justo en la entrada principal de su domicilio. El ataque armado se registró en el cruce de las calles Capulín y Manuel J. Clouthier, punto al que arribaron distintas corporaciones policiacas tras atender los llamados de emergencia generados por habitantes del sector.

Los residentes de la zona notificaron a las autoridades que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la vialidad. Al salir a verificar lo ocurrido, localizaron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales, presentando heridas producidas por impactos de proyectil en la cabeza y en el costado derecho de la espalda.

Elementos policiacos acudieron como primeros respondientes para asegurar y delimitar el perímetro del crimen, permitiendo que el personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento de evidencia balística y los primeros peritajes. Posteriormente, integrantes del Servicio Médico Forense efectuaron el traslado del cuerpo a sus instalaciones con el fin de practicarle la necropsia de ley y proceder con su identificación oficial.

A pesar de que las corporaciones de seguridad implementaron un despliegue operativo de búsqueda en las colonias aledañas para dar con los agresores, no se registraron personas detenidas en relación con estos hechos. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las causas del ataque y ubicar a los responsables del homicidio.