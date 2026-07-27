Si.carios de los mexicles ligados a 29 ho.micidios

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las autoridades estatales informaron que la célula criminal recientemente desmantelada, ligada a Gerardo L. G., alias “El Tokio”, líder de la agrupación Los Mexicles, se encuentra presuntamente relacionada con al menos 29 hechos sangrientos perpetrados en la ciudad. Entre los delitos atribuidos a esta estructura figuran 24 homicidios, un feminicidio y cuatro atentados armados que dejaron a diversas personas lesionadas durante el transcurso de los últimos meses.

De acuerdo con el reporte oficial de las fuerzas de seguridad, los trabajos de investigación e inteligencia iniciaron tras detectar un patrón de delincuencia continua. A través de múltiples intervenciones operativas, las autoridades lograron la detención de decenas de personas asociadas a esta organización, lo que permitió a los investigadores reconstruir el esquema de funcionamiento, los roles de sus integrantes, la logística de armamento, los vehículos utilizados y sus rutas habituales de desplazamiento.

La desarticulación de este grupo de sicarios se concretó mediante el análisis de datos y el monitoreo constante apoyado por la tecnología de la Plataforma Centinela. Los mandos policiales destacaron que tras las recientes capturas de los principales operadores de este grupo, se ha registrado una disminución en la incidencia de crímenes de impacto en la localidad, fortaleciendo los procesos judiciales e indagatorias en curso.