Mu.rio hombre atacado a tiros en Independencia II

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un joven de 27 años de edad perdió la vida en un centro hospitalario de la ciudad tras no sobrevivir a las severas lesiones provocadas por un ataque armado registrado durante la noche del domingo. La víctima fue identificada por sus familiares ante las autoridades como Sebastián M. R., quien fue objeto de una agresión a balazos mientras se encontraba en el cruce de las calles Rubén Jaramillo y Abelina Gallegos, en la colonia Independencia II.

Tras el atentado, personas particulares auxiliaron de inmediato al agredido y lo trasladaron de urgencia a una unidad médica con la intención de salvarle la vida. Sin embargo, horas más tarde, el personal médico confirmó su fallecimiento a causa de la grave pérdida de sangre producida por las heridas de proyectil de arma de fuego en áreas vitales.

Al sitio de la agresión acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes para delimitar y resguardar la escena del crimen. Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizaron el levantamiento de evidencia balística y el procesamiento del área, contando con el apoyo en la seguridad perimetral de efectivos de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas.

Este hecho violento se suma a las estadísticas de homicidios registrados en la ciudad, mientras que la representación social ha abierto la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.