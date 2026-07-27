Madrid, España.- España y Francia enfrentan una grave emergencia por incendios forestales que han devastado decenas de miles de hectáreas y obligado a evacuar a más de 325 mil personas, mientras las autoridades advierten que las altas temperaturas previstas para los próximos días podrían agravar la situación.

En España, el fuego ha consumido cerca de 77 mil hectáreas, en lo que autoridades califican como el mayor incendio forestal de la historia reciente del país. En la región de Madrid y provincias cercanas, varios focos amenazaron con unirse en un solo frente, provocando la evacuación de unas 60 mil personas. Uno de los incendios más severos, en Ávila, afecta alrededor de 50 mil hectáreas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que aún quedan “horas complejas”, mientras que el rey Felipe VI y la reina Letizia visitaron un albergue temporal instalado en Villamanta para brindar apoyo a las familias desplazadas.

Francia combate una “tormenta de fuego”

En la región de Gironda, cerca de Burdeos, los bomberos enfrentan un fenómeno conocido como “tormenta de fuego”, que vuelve incontrolables las llamas debido a las altas temperaturas y corrientes de aire generadas por el propio incendio.

Las llamas permanecen a unos 15 kilómetros de la periferia de Burdeos, mientras miles de bomberos, apoyados por militares y policías, combaten entre 30 y 40 incendios activos en distintas regiones del país, incluidas Las Landas, Var y la isla de Córcega.

Las autoridades francesas informaron que este año el fuego ha afectado unas 115 mil hectáreas y alertaron que una nueva ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius, podría favorecer la propagación de los incendios.

Cambio climático agrava el riesgo

Especialistas señalan que la prolongada sequía y las olas de calor registradas en Europa desde junio han incrementado la inflamabilidad de los bosques. Estudios del grupo World Weather Attribution atribuyen el agravamiento de estas condiciones al cambio climático asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero.