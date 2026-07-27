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Incautan 2.6 toneladas de cocaína en el Atlántico; hay dos españoles entre los cuatro detenidos

La operación internacional fue coordinada por autoridades de Italia, España y Portugal, con apoyo de organismos europeos especializados en combate al narcotráfico.

Lisboa, Portugal.- Una operación internacional encabezada por la Guardia di Finanza de Italia, en coordinación con autoridades de España y Portugal, permitió el aseguramiento de más de 2.6 toneladas de cocaína en el océano Atlántico y la detención de cuatro presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con las autoridades italianas, el cargamento tiene un valor aproximado de 78 millones de euros en el mercado mayorista y podría alcanzar cerca de 500 millones de euros tras su distribución al menudeo.

Detienen a cuatro presuntos implicados

Los detenidos son dos ciudadanos españoles, un ciudadano de Gibraltar y un ciudadano albanés residente en Italia. La investigación fue coordinada por la Fiscalía Distrital Antimafia de Brescia, con la participación del Servicio Central de Investigación sobre la Criminalidad Organizada y el Comando Operativo Aeronaval de la Guardia di Finanza.

La embarcación tipo go-fast fue interceptada frente a las costas de Lisboa por la Policía Marítima portuguesa, gracias a la cooperación entre las autoridades de los tres países y al apoyo del Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N) y de la Dirección Central para los Servicios Antidroga de Italia.

Así operan las embarcaciones

Las autoridades señalaron que las lanchas go-fast, capaces de superar los 70 nudos de velocidad, son utilizadas por organizaciones criminales para recoger cargamentos de cocaína lanzados al mar desde buques procedentes de Sudamérica y facilitar su ingreso a Europa.

El seguimiento de la embarcación se realizó mediante aeronaves equipadas con tecnología de vigilancia marítima como parte de los dispositivos de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

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