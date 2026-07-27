Caen 5 por golpear a joven en Lomas del Valle

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Elementos de la Policía Municipal arrestaron a cinco hombres acusados de agredir físicamente a un joven y a su padre en el cruce de las calles Valle del Roncal y Ribera de la Barca, en la colonia Lomas del Valle.

El incidente ocurrió cuando los agentes realizaban patrullajes por el sector y fueron alertados por dos personas con lesiones visibles en el rostro. Al acercarse para brindar auxilio, una de las víctimas explicó que momentos antes había sido atacado por un grupo de sujetos tras reclamarles que dejaran de realizar derrapes con sus vehículos en la vía pública, argumentando que en el área se encontraban niños jugando.

Ante la reclamación, los sospechosos reaccionaron con violencia y comenzaron a golpear al joven. Durante la agresión, el padre de la víctima acudió en su ayuda, pero también fue atacado por los agresores, resultando con una herida de consideración en la cabeza.