50 años de cárcel por ro.bo y sec.ues.tro exprés

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Dos hombres identificados como Antonio M. R. y Juan Francisco V. D. fueron sentenciados a más de 50 años de cárcel tras ser encontrados culpables de los delitos de robo y secuestro exprés en perjuicio de tres personas, entre ellas una menor de edad.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo el fallo condenatorio mediante un juicio oral, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes que acreditaron la responsabilidad penal de ambos imputados en los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2024 en una vivienda situada en la calle Praderas de Lapeguey, dentro de la colonia Praderas del Henequén.

Según las investigaciones oficiales, los dos sentenciados ingresaron al inmueble portando armas de fuego para someter a las víctimas, entre las que se encontraba una niña de nueve años. Durante el atraco, privaron de la libertad y de la movilidad a los moradores para despojarlos de tarjetas bancarias, dinero en efectivo y diversos aparatos electrónicos.